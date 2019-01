Esta mujer sale casi ilesa tras ser atropellada por un camión mientras rezaba

Cámaras de vigilancia han captado el momento en que una mujer india de 55 años, que se detuvo en plena calle para realizar una oración, fue atropellada por un camión recolector de basura, según rt.

Según reporta The Times of India, el hecho ocurrió el pasado domingo en un suburbio de la ciudad india de Surat. Ramila Solanki se detuvo frente a un templo dedicado a Sai Baba, se quitó el calzado y estaba rezando, cuando un vehículo que estaba dando marcha atrás la atropelló. La mujer cayó al suelo, pero el conductor no se dio cuenta y le pasó por encima.

Milagrosamente, la mujer sobrevivió al accidente con lesiones menores, alegando que esto fue posible gracias a las "bendiciones de Sai Baba".