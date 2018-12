¿Sabes por qué están apareciendo esvásticas en Google Maps?

Un inesperado símbolo está apareciendo en Google Maps en diferentes partes del mundo (Google revela este truco para ahorrar en el consumo de energía en dispositivos Android ).

Los usuarios de la aplicación, totalmente atónitos, empezaron a notar esvásticas en lugares como Dublín, Edimburgo, Las Vegas y Londres, entre otros.

Muchos han acudido a Twitter para expresar su desconcierto. Una mujer llamada Katie, de la capital irlandesa, Dublín, escribió en su cuenta que vio aparecer el símbolo en lugar del ícono de una cama, habitual para los hoteles en la aplicación.

La mujer comentó a The Huffington Post que "estaba buscando hoteles en los alrededores, cuando noté las esvásticas".

"Me pareció muy extraño, así que tomé una captura de pantalla. Ahí fue cuando escribí a Google Maps preguntando por esto", detalló Katie.

Luego la joven cerró la aplicación, la abrió de nuevo y todo "volvió a la normalidad".

La esvástica fue adoptada por el partido nazi en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, y bajo el liderazgo de Adolf Hitler se convirtió en un símbolo de antisemitismo y terror. Sin embargo, originalmente tenía un significado completamente diferente y mucho más positivo, ya que durante miles de años había sido un símbolo de la divinidad y la espiritualidad en las religiones indias.

Según el medio, la imagen que se ve en la aplicación Google Maps no es una esvástica, sino un "símbolo budista de culto", por eso en la empresa permitieron a los usuarios marcar puntos de interés a través de ese ícono. De hecho, este ícono aparece en la lista de marcadores de Google Maps como símbolo oficial para templos budistas.

Asimismo, Google anunció que dichos símbolos se están usando incorrectamente y están apareciendo en algunos lugares donde no deberían estar.

Excuse me @Google but why are your maps showing London hotels with #Swastikas on the pins?? @TheSavoyLondon @StrandPalace @Imperial_Hotels pic.twitter.com/GtHkqlSNAO

@googlemaps can you tell me why the hotels in Dublin on my Google maps has swastika signs for them 🤔 pic.twitter.com/rPuTN6W47y