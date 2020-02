La ex de Rufián clava un dardo a Marta Pagola, su actual novia: «Ella es un segundo y yo era para siempre»

Gabriel Rufián sopló 38 velas el pasado sábado 8 de febrero de 2020 y, además de en los diarios (por su labor política), su aparición en la prensa rosa los últimos meses se justifica tanto con la ruptura con Mireia Varela, madre de su hijo Biel, como con el inicio de una nueva ilusión junto a Marta Pagola, jefa de prensa del PNV.

«Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren«, escribía Mireia bajo una foto negra en su perfil de Instagram el primer día de 2020 en un profundo texto que continuaba:

«Hay personas que no se olvidan. Hay momentos que no se superan. Hay errores que no se perdonan. La felicidad ni se busca ni se alcanza ni se encuentra, se construye. La vida son batallas, a veces hay que luchar y otras hay que saber rendirse. Y yo me rindo«.