Georgina Rodríguez alardea de riqueza ante sus seguidores: un millón de euros en una sola mano

Las redes sociales forman parte del día a día de Georgina Rodríguez, quien, gracias a sus más de 16 millones de followers, recauda alrededor de 8.000 euros por cada post promocional que publica en su muro (se calcula que en 2018 ingresó casi 4,5 millones). La aragonesa de 26 años es la WAG española que más triunfa entre los millenials y ahora también ha demostrado su agudeza como presentadora; lo hizo en la 70ª edición del popular certamen de la canción de San Remo, donde además rememoró su época como bailarina:

«Para mí es un placer y un orgullo haber sido elegida entre las protagonistas femeninas», confesó días antes de la ‘gran noche’.

Georgina está a la orden del día y las tarifas de sus trabajos dejan constancia de ello: ni más ni menos que la friolera de 140.000 euros se embolsó la esposa de Cristiano Ronaldo (que disfrutó del espectáculo desde las butacas) por conducir la tercera gala del espectáculo junto al televisivo Amadeus.

Las astronómicas cifras que maneja la pareja no son noticia; de hecho, el pasado 5 de febrero de 2020, con motivo del 35 cumpleaños del delantero de la Juventus, la modelo le sorprendió con un espectacular coche (Mercedes AMG G 63) valorado en 200.000 euros, pero lo que jamás habríamos imaginado es que, en una sola mano, pudiera llevar joyas valoradas en más de un millón de euros.

Desde luego, nos equivocábamos porque, el pasado viernes 14 de febrero, con motivo de San Valentín, Georgina compartió en sus stories de Instagram una imagen en la que luce un fastuoso anillo de zafiro en azul rodeado de diamantes cuyo coste es superior a los 800.000 euros; además, lo complementó con un elegante reloj de Patek Philippe de más de 40.000 euros y tres pulseras de gemas preciosas por las que habría pagado alrededor de 30.000 euros.

Georgina, protagonista de la revista Grazia

Georgina está de moda y, prueba de ello, es la portada que protagoniza en la revista Grazia, donde se ha definido como «una mujer independiente» que “deseo mostrarme por lo que soy, que la gente me descubra y no hay mejor lugar que el festival”. Además, quiso recordar sus inicios con Ronaldo, de quien le «llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa«, aunque reconoce que «soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto», revela.