Meghan Markle reaparece y desata la polémica en Reino Unido por lo que lleva en la mano

Cuando Meghan Markle y el Príncipe Harry renegaron de su rol en la Corona británica eran conscientes de lo que dejaban atrás y, aun así, les mereció la pena tomar aquella determinación que lo cambió todo. Hoy, llevan una vida antagónica en Canadá, retirados de las obligaciones de palacio y de los lujos de los que acostumbra a hacer uso la Familia Real. Los viajes en jet privado son ya historia y ahora viajan (casi) como tú y como yo, en vuelos comerciales en los que han de cargar su propio equipaje. Y ha sido precisamente en uno de ellos, en su regreso a casa tras participar en dos conferencias de una universidad estadounidense, cuando los flashes de distintos medios les han capturado.

De las imágenes sobresale la actitud sonriente del matrimonio y los outfits de ambos, informales, desahogados y muy confortables. El nieto de Isabel II optó por un estilismo despreocupado con gorra, jersey y tejanos y su esposa escogió unos jeans oscuros eco-friendly de Outland Denim y camisa de rayas de la diseñadora Misha Nonoo, con quien mantiene una sólida amistad. Para completar el look, cubrió la zona superior con un cardigan de la firma sostenible Cuyana. A modo de complementos, la exactriz lucía una bolsa deportiva de Prada elaborada a partir de de Econyl (de su línea Re-Nylon) cuyo precio asciende a 1.380 euros.

Pese a promover la moda ética y sostenible, la californiana ha generado revuelo entre parte de la sociedad inglesa, que no logra entender cómo puede presumir de un accesorio tan caro. Una de las reacciones más señaladas ha sido la del periodista e influencer Byron York.

The former Duke and Duchess of Sussex reportedly won’t live in America as long as Trump is president. But visiting for a $1 million check is OK. Plus: Fly private, but only with $1,790 Prada Re-Nylon indefinitely recyclable duffle bag. From @DailyMail https://t.co/3vHatyYxgi

— Byron York (@ByronYork) February 16, 2020