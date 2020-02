La princesa Magdalena de Suecia escapa de su mansión de Miami por temor a revivir un cruel episodio

View this post on Instagram

Tidigare idag gick Hovet ut med informationen att Leonore, Nicolas och Adrienne inte längre ska tillhöra Kungl. Huset. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Den här förändringen har planerats under lång tid. Chris och jag tycker det är bra att våra barn nu får en större möjlighet att i framtiden forma sina egna liv som privatpersoner. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Foto: Emily Dahl