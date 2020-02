El hijo de Fran Álvarez le escribe una desgarradora carta de despedida: «Dame fuerza para seguir»

El repentino fallecimiento de Fran Álvarez a la temprana edad de 46 años conmovió a toda España, pero caló hondo en sus familiares y parientes más cercanos. Una inesperada noticia que deja un pesaroso vacío en muchas personas, pero especialmente en su pareja Nuria y su hijo de 22 años, que ha terminado por romper el silencio once días después de la tragedia. Lo ha hecho a través de sus redes sociales y en ‘Ya es mediodía’ (Mediaset) se han hecho eco de ello:

«No sé ni cómo empezar a escribir esto, me pasan tantas cosas por la cabeza en este momento que ni sé explicar cómo me siento; solo sé que si algo he aprendido de esto es que hoy estamos aquí, pero mañana no sabes qué va a suceder«, reza el inicio del escrito.