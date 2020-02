Adara hace su alegato feminista más polémico tras «criticar a otras mujeres y repeler el aborto»

Adara Molinero es noticia día sí, día también. Tras su jugosísimo vídeo de estreno en Mtmad y el debut de su madre (y su ex) en ‘Supervivientes 2020’, la ganadora de ‘GH VIP 7’ publicó en su perfil de Instagram una sensual imagen frente al espejo en ropa interior.

La actual pareja de Gianmarco Onestini originó un tenaz debate entre sus más de 790.000 seguidores, que polemizaron entre la necesidad del discurso feminista de Molinero y su «cinismo».

Dejando de lado los incoherentes comentarios de descerebrados que se piensan en posición de juzgar el físico de la exazafata («nada más se ven huesos», «muy delgada», «qué basta eres», «pareces un tronco», «qué verguenza», «no hay necesidad»…), la porfía se planteó a raíz de unos juicios que la protagonista escribió hace meses y que las redes son incapaces de desatender.

Me da mucho mucho asco la sociedad tan machista en la que vivimos. Se me juzga como madre por ir a trabajar, se me juzga por subir una foto con poca ropa, se me juzga por enamorarme de otra persona.

SOY MUJER Y SOY LIBRE!!!!!!!!

— ADARA MOLINERO (@adara_oficial) February 23, 2020