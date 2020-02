El récord histórico de Justin Bieber que Elvis Presley fue incapaz de alcanzar

El pasado Día de San Valentín Justin Bieber eligió celebrar el amor por sus fans regalándoles su lado más humano a través del lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Changes’, que cuenta con 17 temas muy personales y de elevado compromiso social. Tras más de cinco años de espera (desde ‘Purpose’), el canadiense más venerado por la ‘generación Y’ volvía al mercado musical que tantas satisfacciones le ha consentido y lo hacía por todo lo alto: convirtiéndose en el solista más joven (25 años) en conseguir ubicar siete álbumes en el número uno de ventas de Billboard (vendió 231.000 copias la penúltima semana de febrero de 2020) y streamings de canciones.

De este modo, logra abatir al mismísimo ‘rey del rock’, Elvis Presley, que llegó al séptimo ‘top-chart’ con ‘Blue Hawaii’ a la edad de 26 años (en 1961)

Justin bieber becomes the youngest artist to have seven #1 albums on the Billboard 200 at the age 25, surpassing Elvis Presley. pic.twitter.com/I2IEelubpT

— ind 💅🏻 (@getmebiebers) February 24, 2020