La exmujer del rey de Malasia rompe el silencio para destapar un colosal escándalo

Only few people know that Ismail Leon Farisovich almost until the day when he was born had been Ismail Albert Farisovich … Since initially it was decided with my child’s father to name the son after the grandfather Sultan Ismail, my duty was to choose only the middle name … and then it started… He was Albert, Adrian, Timur, Emin … even Lyon (via "Y”) Leon is an old French name, meaning Lion 🦁. We have Russian version of this name “Lev” and I also like, but it’s not very consonant with Ismail … Мало кто знает, что Исмаил Леон Фарисович практически до дня своего рождения был Исмаилом Альбертом Фарисовичем… Так как изначально с отцом ребёнка было принято решение назвать сына в честь дедушки Султана Исмаила, в мою задачу входило выбрать только второе имя… и тут началось. Он был Альбертом, Адрианом, Тимуром, Эмином… даже Лионом (через «И») Леон- французское имя, означает «Лев». Имя Лев в русском языке тоже есть, и оно мне всегда нравилось, только вот с Исмаилом не очень созвучно… #princeismailleon