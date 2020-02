Sara Sálamo anuncia la ‘surrealista’ noticia que tiene «muy orgulloso» a Isco Alarcón

View this post on Instagram

Llevo mucho tiempo mordiéndome los carrillos, sosteniendo las ganas de compartir esta noticia con vosotros. ¡Y por fin llegó el día! “El ocaso del mono que arañaba la pared” es mi primera novela y saldrá a la venta próximamente, tras meses y meses de intenso trabajo. Gracias @espasaeditorial por darme la oportunidad de seguir contando historias. Y a @julia.rodon por ilustrar a mi protagonista en una portada tan especial. #elocasodelmonoquearañabalapared 🙉🙊🙈🐒 #estotambienhasidounparto