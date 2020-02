El vídeo de la colosal pelea entre Kim Kardashian y su hermana Kourtney que termina en puñetazo

La nueva temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians’ promete (y mucho). Tras 17 etapas mostrando la vida doméstica de Kim Kardashian y su peculiar familia en formato reality show, la madre de Saint, Psalm, North y Chicago ha coprotagonizado un tenso enfrentamiento con su hermana Kourtney Kardashian que podremos ver a partir del 26 de marzo de 2020.

Un mes antes del estreno del próximo ciclo que firma Entertainment Television, la cadena ha lanzado el primer teaser en el que la tirantez se muda a la evidencia. La enrevesada relación entre las consanguíneas se complica por momentos (si bien es cierto que nunca ha sido boyante) y termina llegando a las manos.

Season 18 of #KUWTK is coming and we’re taking over your Thursdays! New season starts March 26 only on E! pic.twitter.com/wrFzcdVAGg

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 25, 2020