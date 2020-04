¡Viva el altruismo! Estos son los ‘progres’ millonarios que no donan ni un euro en la lucha contra el coronavirus

La escasez de material sanitario en la crisis del coronavirus está llevando a que numerosos empresarios y caras mediáticas estén aportando su granito de arena donando.

Amancio Ortega se ha convertido en un modelo a seguir y es que el fundador de Inditex ha realizado una compra valorada en 63 millones de euros de material sanitario De hecho, la semana pasada llegó a Zaragoza un avión procedente de China con 300.000 mascarillas y 75.000 equipos de protección que el dueño de Inditex había comprado, Ortega también puso a disposición del Gobierno la logística de su empresa. En concreto, fueron 1.450 respiradores para las UCI, 3 millones de mascarillas filtrantes para profesionales sanitarios, 1 millón de kits de detección de Covid-19 y 450 camas hospitalarias.

También se ha sumado a esta iniciativa Ana Botín, presidenta del Banco Santander, quien ha donado cuatro millones de euros para la compra de respiradores y 2.000 camas en el hospital de campaña del Ifema, en Madrid. Así como un millón de euros para comprar un millón de mascarillas que enviará al Ministerio de Sanidad. Además, se ha reducido el sueldo a fin de crear un fondo de 25 millones de euros en la lucha contra el coronavirus.

¿Dónde está la solidaridad de la izquierda?

Desde la izquierda han demonizado siempre la figura del empresario, pero es curioso que cuando hay una situación de emergencia los ‘progres’ adinerados escurren el bulto y no donan ni un euro ¿Es la auténtica solidaridad capitalista? Parece que sí.

Pablo Echenique, El Gran Wyoming, Jordi Évole, Antonio Maestre, Willy Toledo, Jaume Roures, Ana Pastor, Jesús Cintora, Antonio García Ferreras o Anabel Alonso, son algunos de los nombres. Que se sepa, no han donado ni un euro.

Es el caso del director de cine Pedro Almodóvar que hace unos días ha sido duramente cuestionado por quejarse del aislamiento pese a disfrutar de una propiedad con un espacio muy superior al que cuenta la media española. Evidentemente sus quejas no están gustando a una población que no dispone de los lujos del ‘socialista’. Tras recibir fuertes críticas por no haber contribuido con la lucha contra el COVID-19 pese a ser grandes defensores de los discursos de la distribución de la riqueza, Penélope Cruz y Javier Bardem anunciaron una donación de material en Madrid. Una solución para salir del paso que, sin embargo, no fue ha sido copiada por Pedro Almodóvar.

En el lado opuesto se encuentra el chef asturiano José Andrés que ha sido portada de la revista Time por su labor humanitaria, desde Estados Unidos. El cocinero ha decidido ayudar, a su manera, a luchar contra el coronavirus. A través de su ONG, World Central Kitchen, ha encendido sus fogones para distribuir comida a los más desfavorecidos, a los hospitales y necesitados durante esta crisis sanitaria.

Esta iniciativa no ha sido copiada por sus compañeros de profesión como Alberto Chicote o Karlos Arguiñano. Que se sepa no están colaborando de forma pública en la lucha del coronavirus. De hecho, Karlos Arguiñano ha aprovechado su programa en Antena 3 para señalar a las cadenas de televisión y criticar la cobertura que están dando a la pandemia mundial. «No hay que estar todo el día oyendo las noticias. Te terminan agotando…» «Hay televisiones que se ceban con la información todo el día. Y hay que saber que también hay otros programas, series y películas que también entretienen un montón. Con ver un par de veces las noticias, es suficiente. Lo demás es repetitivo y te terminan llenando la cabeza», aseguró.

También, Alberto Chicote, el presentador de Pesadilla en la cocina, bajo el hashtag #CocinadeResistencia, elabora distintas recetas en redes sociales y con pocos ingredientes, propone una receta fácil para el alcance de cualquiera. Que se sepa, el chef no ha realizado ninguna donación.