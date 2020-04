El progre Ramoncín se suma a la ola de elogios al alcalde de Madrid a la par que le mete un palo a Sánchez

¡Quién le ha visto y quién le ve! El ‘Rey del pollo frito‘, Ramoncín, elogiando a un alcalde de la derecha.

Lo cierto es que la situación en España resulta ahora mismo alarmante, con un Gobierno de Pedro Sánchez al que el control de la nave le viene demasiado grande y están teniendo que ser políticos autonómicos y locales los que se hayan remangado para meterse de lleno en el fango.

El primer edil de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular, está concitando toda una ola de elogios, empezando por el que fuera presidente del Gobierno de España tras Adolfo Suárez y el interín de Leopoldo Calvo-Sotelo, el socialista Felipe González Márquez.

El último e inesperado personaje del sector progre, y encima de la facción de los artistas, en unirse a respaldar al político conservador es el cantante Ramoncín.

En una entrevista en ‘La Otra Crónica’ (El Mundo) este 18 de abril de 2020 el cantautor sentencia sin el menor género de dudas que el alcalde de Madrid está desempeñando un papel más que relevante:

Almeida lo está haciendo de lujo. Los alcaldes como él y como Barranco y Tierno Galván pasarán a la historia por dejar a un lado el pensamiento partidista y darse cuenta de son los alcaldes de todos los madrileños. Ha tomado el liderazgo y no le duelen prendas para llamar a todos, de Carmena a Gallardón .

Asegura que no comparte todo del regidor capitalino, pero destaca que muchos políticos deberían de tomar nota del comportamiento que está demostrando:

Es verdad que hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él, como cuando afirmó que los recortes eran mitológicos… Le recuerdo la marea de batas blancas… Pero su comportamiento como alcalde es algo de lo que debían tomar nota el resto de políticos. Tendría que haber más unidad. Es todo tan incierto… Yo he perdido a mi madre, y cuando acabe esto, vamos a tener miles de ancianos menos, nuestra memoria… Esto no es una guerra, pero va a haber una posguerra.