Kiko Rivera, en números rojos, se ve obligado a demandar el auxilio del Gobierno: «No tengo dinero ahorrado»

La crisis del coronavirus no es solo sanitaria. El aspecto económico es un asunto que angustia a decenas de miles de españoles, entre quienes se encuentra Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja ha confesado el delicado momento que atraviesa su bolsillo; lo ha hecho con suma naturalidad a través de un directo de Instagram junto a Tamara Gorro.

A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) on Apr 19, 2020 at 1:23am PDT

View this post on Instagram

Según confesó en dicha conexión, tenía prevista una colosal gira como DJ durante la época estival, pero las condiciones del estado de alarma truncaron sus planes, obligándole a anular todas y cada una de las fechas.

Kiko se ha visto en la necesidad de «pedir la ayuda por ser autónomo», ya que «todo (el dinero) que he ganado en mis entrevistas y en ‘Gran Hermano’ lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda (que rondaba los 200.000 euros), que ya se ha acabado, gracias a Dios».

“Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho”, terminó sentenciando el hermano de Isa P.