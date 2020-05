Forbes asegura que Kylie Jenner mintió sobre su fortuna y elimina a la celebridad de su lista de multimillonarios

La revista estadounidense Forbes eliminó este viernes 29 de mayo del 2020 a la estrella de televisión Kylie Jenner de su lista de multimillonarios -título que le otorgó por primera vez en 2019- tras acusar a su familia de exagerar el valor de su negocio de cosméticos, Kylie Cosmetics, durante años.

“Similar a la obsesión durante décadas de Donald Trump con respecto a su valor neto, los medios a los que han recurrido los Jenner -incluyendo invitaciones a Forbes para visitar sus mansiones o a las oficinas de los contables públicos, o incluso creando declaraciones de la renta probablemente falsificadas- revela qué desesperados están algunos de los ultraricos para parecer aun más ricos”, asegura un artículo de Forbes publicado este viernes.

El artículo afirma que se ha basado en “nueva información” a la que se suma el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus sobre el precio de las acciones de la empresa. Por este motivo, Kylie ya no tendría los más de 1.000 millones de dólares que se necesitan para estar incluida en esta lista de Forbes.

Por su parte, la empresaria, a través de varias publicaciones de Twitter, criticó el artículo de la revista. «Pensé que este era un sitio de buena reputación … todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas. Nunca solicité ningún título ni intenté mentirme allí nunca«, declaró en redes sociales.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020