Angelina Jolie confiesa su trágico final con Brad Pitt: «Me sentía insignificante»

Angelina Jolie y Brad Pitt eran la pareja perfecta hasta que en el año 2016 decidieron poner fin a su relación. Después de una década juntos y seis hijos en común la ruptura de los actores fue el punto de mira de todos los medios de comunicación.

Cuatro años después, la intérprete ha decidido romper su silencio en una entrevista para ‘Le Figaro’ y ha sorprendido a todos con unas declaraciones conmovedoras sobre cómo se sentía en los últimos años de su matrimonio con el actor. «Creo que sucedió en el momento del final de mi relación con Brad, luego al comienzo de nuestra separación. Fue un momento complicado, cuando ya no me reconocía a mí misma, cuando me había vuelto más pequeña, como insignificante«, ha confesado Angelina.

«Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida. Por otro lado, fue interesante volver a conectar con esta humildad e incluso esta insignificancia que sentí. Al final, esto puede ser lo que es humano. Además de todo eso, he experimentado algunos problemas de salud. Todas estas cosas se asientan en ti y te recuerdan la suerte que tienes de estar vivo. Esta es otra lección más para transmitir a mis hijos: la idea de renovación y, sobre todo, un posible regreso a la alegría de vivir. Tengo que redescubrir la alegría».

La protagonista de ‘Lara Croft: Tomb Raider’ ha destacado su papel como madre, algo que siempre ha priorizado por encima de todo: «Ese sin duda prevalece sobre todo. Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre porque una vez que te conviertes en progenitor perteneces a otros seres, ya no te perteneces por completo. Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad, y estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos. Por lo tanto, soy madre continuamente, y solo cuando están en la escuela puedo comenzar mi trabajo humanitario y político. Llamo a mi oficina, escribo editoriales para la revista ‘Time’… Una vez que todo esto termine finalmente puedo dedicarme al cine», asegura.

Angelina siempre ha estado muy vinculada a proyectos humanitarios para ayudar a los más desfavorecidos. «Soy profundamente humanista. Estoy muy conmovida por las personas, ya sea tocado o molesto por lo que se llama la condición humana. Tal vez lo obtuve de mi madre, que era amabilidad, gracia y generosidad absolutas, y que nunca puedo igualar, incluso si lo intento. La sociedad ejerce una gran presión sobre las mujeres al exigir que combinen feminidad y omnipotencia. No es una cosa fácil. En el camino, la vida significa que tenemos que luchar, resistir, endurecernos. Se necesita tanto esfuerzo para recuperar la suavidad. Todos los días veo personas a quienes la vida no les da un regalo, pero deseo, deseo, ablandarnos en un mundo tan violento».