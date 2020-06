Despiden de ‘Glee’ a Jessica Mulroney, la mejor amiga de Meghan Markle, tras acusarla de racista

Estados Unidos está viviendo un momento complicado a raíz de la muerte de George Floyd, el hombre al que un policía asfixió durante nueve minutos. Este suceso ha causado una oleada de protestas en todo el mundo.

Con todo este lío, Meghan Markle se ha visto envuelta en una polémica después de que su mejor amiga y protagonista de ‘Glee’, Jessica Mulroney, haya sido acusada de haber amenazado a una influencer de raza negra. Se trata de la joven Sasha Exeter que asegura que ha tenido con ella muchos comportamientos racistas.

«He estado en silencio ¡Ya no más! Hoy, estoy hablando sobre algo que me ha perseguido durante la última semana. Me sentí como un completo fraude luchando por la igualdad racial y usando mi voz abiertamente aquí, mientras dejaba que una mujer blanca silenciara la mía a puerta cerrada».

«Al compartir esta historia muy personal, sé que estoy arriesgando mucho. Abriéndome a la crítica y el bullying. Sin embargo, debo decir mi verdad. Espero que mi voz sea escuchada por muchos y ayude a cambiar las cosas para la próxima generación y para mi hija Maxwell … porque me condenaría si mi hijo alguna vez tiene que lidiar con este nivel de ignorancia», asegura Exeter.

La influencer relata que Mulroney le envió una amenaza por escrito el miércoles pasado, y añade: «De ninguna manera estoy llamando a Jess racista, pero lo que diré es que ella es muy consciente de su riqueza, su poder y privilegio percibidos por el color de su piel. Y eso, amigos, le dio la confianza para mandarme esa amenaza».

Ante este revuelo, la mejor amiga de Meghan Markle ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram. «Como algunos de ustedes habrán visto, Shasa y yo tuvimos un desacuerdo. Ella me llamó por no hacer lo suficiente cuando se trataba de participar en la conversación importante y difícil sobre la raza y la injusticia en nuestra sociedad. Me lo tomé como algo personal, y eso está mal. Sé que necesito hacerlo mejor. Lo que tenemos una plataforma debemos usarla para hablar. Quiero decir, desde mi corazón, que cada palabra de mis disculpas a Sasha en el transcurso de las últimas dos semanas en privado, y nuevamente, de manera pública como privada hoy, son verdad. No tenía ninguna intención de poner en peligro su medio de vida. Tuvimos un desacuerdo y se nos fue de las manos. Por eso lo siento», explica en redes sociales.

Después de haber sido las mejores amigas, puede que la relación entre Meghan y Jessica llegue a su fin, ya que la duquesa deberá cuidar su imagen y este escándalo puede repercutir en su carrera.