Toda la verdad sobre Kim Kardashian: ¿Sabes el motivo por el que se hizo famosa?

Kim Kardashian es una de las celebrities más destacadas en el mundo, tanto ella como su familia gozan de un gran éxito en las redes sociales y acumulan millones de seguidores. Lo cierto es que no es oro todo lo que reluce y el motivo por el que la empresaria se hizo famosa es un tanto turbio.

La hija de Kris Jenner se hizo famosa debido a la difusión de un vídeo porno de ella misma y el que era entonces su novio, el rapero Ray J, el vídeo grabado en cuestión grabado en 2003, se hizo público en el 2006.

Antes de que esto ocurriera, Kim era amiga de Paris Hilton, que en los años 2000 la eclipsaba por completo. El reality show llamado ‘The Simple Life’ que protagonizaron Paris Hilton y Nicole Richie, fue toda una revolución en la televisión estadounidense. En octubre de 2007 se estrenó ‘Keeping Up With the Kardashians’, el reality que protagonizan las hermanas Kardashian y fue un rotundo éxito. Kim Kardashian supo desvincularse de su amiga Paris y reforzar su imagen personal.

Ray J llegó a afirmar incluso que fue la misma Kris Jenner quien convenció a su hija para hacer un vídeo pornográfico y difundirlo. También se rumoreó que fue la propia Kris la que negoció el acuerdo con una conocida firma de cine porno, para la difusión del polémico vídeo.

Pero la fama de Kim sirvió también para el resto de su familia, ya que después de que saliera el vídeo sexual, se filmó el reality de todas las hermanas que sirvió para dar a conocer a toda la familia Kardashian. Aunque no se sabe con seguridad cuales son las circunstancias ni si es verdad que Kris intentó difundir el vídeo, el hecho es que fue un completo éxito para su familia ya que alcanzaron la fama mundial.

Ya establecida como una completa celebridad, la relación de Kim con el rapero Kanye West, que comenzó en 2014 fue la guinda definitiva para su lanzamiento y su consolidación como una completa estrella mediática.