Cazada por el radar a 703 km por hora conduciendo un Ford Focus en una zona limitada a 70

Una conductora de un Ford Focus en Italia ha recibido una multa de 863 euros y le han retirado 10 puntos del carné de conducir. Hasta aquí nada anormal. El problema es que un radar de velocidad defectuoso le cazó a 703 km/h en una zona de 70: tiene ganada la apelación.

A pesar de que los coches pueden llegar a ser muy rápidos, el récord de velocidad de un coche de calle está en los 490 km/h, un Ford Focus precisamente no destaca por sus grandes prestaciones al no ser un deportivo, sino un coche de calle convencional, tal y como recoge El Confidencial.

Ni poniendo todo el óxido nitroso utilizado en las películas de The Fast and the Furious podría circular a los 703 km/h que señala el radar que le pilló a las afueras de un pueblo italiano.

Claramente, el radar sufrió un pequeño fallo ya que el Ford Focus, en sus versiones convencionales, puede alcanzar, como máximo, en torno a los 200 km/h. Desde que se hizo viral en las redes sociales, la gente está culpando a la policía por no revisar la multa antes de que fuera enviada por correo.

La multa especifica esos 703 km/h. (Foto: Facebook)

Giovanni Strologo, del Comitato per il rispetto del Codice della Strada (una organización de ayuda al conductor), ha publicado una foto de la multa en Facebook y ha señalado, bromeando, que “esta conductora es una loca desatada, tal vez incluso con un misil no sería capaz de ir a 703 km/h”

Con toda probabilidad, es un simple error de transcripción. Sin embargo, la mujer aún tendrá que enfrentarse a un procedimiento burocrático específico para impugnar la multa y poder recuperar su dinero.