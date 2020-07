Antonia Dell’Atte reaparece después de sufrir un accidente con una sombrilla que le destrozó la mandíbula

Después del confinamiento a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus, la modelo italiana Antonia Dell’Atte fue a la playa a disfrutar de unos días de desconexión. En medio de esta tranquilidad, la ex de Alessandro Lequio sufrió un accidente con una sombrilla después de que el artilugio saliera volando mientras estaba tomando el sol.

Fue ella misma la que relató lo ocurrido en su perfil de Instagram. «Como puede cambiar tu vida de un día para otro… pero una mano desde arriba que me quiere desvió la sombrilla, que me vino como un misil por un tornado… Ha sido un milagro, no entro en los detalles, tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas«, aseguró tras sufrir este percance en la playa.

Esto le ocasionó 80 puntos en la mandíbula y la pérdida de varias piezas dentales. Tres semanas después, con una mascarilla rosa, gafas de sol y un sombrero de color verde, la italiana ha reaparecido asegurando sentirse como el ave Fénix, que renace de sus cenizas. «Cuanto más te caes, más te levantas. Sobre todo, las personas buenas con la verdad, que siempre me ha distinguido», aseguró la exmodelo.

Antonia Dell’Atte ha relatado que la recuperación se prolongará entre tres y seis meses y luego volverá a lucir su gran sonrisa. «Amore, ochenta puntos que estoy recuperando. Tengo que recuperar los dientes, así que tendré unos dientes fantásticos», ha añadido.