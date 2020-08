Gana el concurso de ‘llevarse del supermercado todo lo que quiera en un minuto’ y su elección es inaudita

Brayan Velásquez sorprendió a los compradores de un supermercado de la cadena Colo Colo 2, en Puerto Natales (Chile), al aprovechar el premio que le había tocado para arrasar en las estanterías de las bebidas alcohólicas.

El colombiano se convirtió en el triunfador del popular concurso chileno Un Minuto Feliz, que le proporcionaba un minuto para llevarse lo que quisiese de los estantes. Y, al parecer, Velázquez tenía un objetivo claro desde el principio.

El ganador del concurso lo demostró cuando, tras arrancar el cronómetro, se apresuró para ir a los estantes de las botellas de alcohol, consiguiendo cargar decenas de estas ante la mirada atenta de los presentes.

En total, su cuenta sumó más de 1.600 euros, una cifra que ha dejado con la boca abierta a miles de usuarios en las redes sociales.

Brayan explico que, aunque en un principio su idea era aprovechar el ‘minuto feliz‘ que se ganó en el supermercado para coger alimentos y pañales porque está esperando un hijo, al final decidió que mejor escogería licor, luego de que minutos antes hiciera un recorrido al interior del supermercado y hablara con su esposa.

“Mi esposa fue la que me dijo que fuera por todo el trago, ustedes saben que las mujeres siempre tienen la razón, me dañó la cabeza (…) Fue suerte, pero también astucia, inteligencia porque lo supimos pensar y fuimos directo a lo que íbamos, por lo más caro. No había ninguna regla, era lo que yo agarrara me lo llevaba”.