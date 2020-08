La ‘gran hermana’ Amor destapa la bisexualidad del futbolista más guapo de LaLiga y airea sus WhatsApp

La actriz y cantante Amor Romeira, famosa concursante de Gran Hermano, ha publicado los mensajes explícitos que intercambió con un famoso futbolista de Primera División con el que acabó practicando ‘sexting’ (envío de mensajes sexuales).

«Hace mucho tiempo (como 8 ó 9 años) conocí un futbolista de primera división que era el hombre más guapo del momento. Era un rompe bragas. Todas queríamos estar con él y era muy conquistador», compartió Amor con sus seguidores en Twitter.

«Siempre tuve idas y venidas con este futbolista. Aparecía, me decía cuatro cositas, me roneaba. Nos liábamos. Bien de besos, y magro del bueno…. pero nunca llegamos a más. ¡Siempre me calentaba para nada! En esos momentos teníamos una relación odio. Yo le quitaba el habla, lo bloqueaba. Me volvía a cruzar con él y otra vez los mismo. ¡Pero lo que ha pasado hoy es ‘to much’!», explicó la ex de Gran Hermano sobre su relación hasta 2018 con el futbolista.

Pero este verano el misterioso futbolista «rompe bragas» ha vuelto a la carga con Amor, que no ha dudado en publicar los mensajes sexualmente explícitos que le ha mandado.

Llevo toda la mañana pensando en el futbolista y sus gustos sexuales. ¿Es gay? ¿Es bisexual? ¿Es bisexual con tendencia más las relaciones homosexuales? …» , se pregunta Amor sobre el futbolista.

Amor Romeira lo tiene claro:

«Hablando con Lola Ortiz llegamos a la conclusión que es gay oculto. Y que no lo puede decir por el machismo y la homofobia que hay en su mundo»

Y añade: «Ha cogido a una chica la ha convencido para que sea pareja abierta para así el poder disfrutar de los hombres que es lo que le gusta».

La exconcursante se sorprendió cuando el futbolsita le propuso hacer un trío con otro hombre: «Su novia lo sabe y hacen tríos. Me dice que sin que ella sepa que nos conocemos, hacer como que surge… I’m sorry, no estoy preparada. Y si voy a probar con una mujer lo haría con mi Sofía Cristo«.