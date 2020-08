‘Jesús Tok’: La versión cristiana de TikTok que quiere crear Kanye West 

El esposo de la más famosa de las Kardashian, el estadounidense Kanye West, continúa causando controversias con sus declaraciones.

Ahora, ha dicho que tiene la intención de colaborar con TikTok para crear una versión cristiana de la aplicación bajo el nombre de ‘Jesús Tok’, según escribió recientemente en su cuenta de Twitter.

El músico señaló que la «visión» le llegó mientras estaba mirando videos con su hija y se sintió «perturbado» con algunos contenidos de la plataforma. Pese a ello, apuntó que le gustó mucho la tecnología de la aplicación.

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN

— ye (@kanyewest) August 17, 2020