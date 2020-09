Garazi Ortuzar, lo único bueno salido del PNV, adora Madrid

View this post on Instagram

desde hace dos años el diez de septiembre se convirtió en una fecha fijada con super glue en mi vida. en aquel momento empecé a valorar la familia, cada pequeño momento y la importancia de decir te quiero a nuestros seres queridos. hoy, dos años después, creo que doy fin al verano más turbio de todos los tiempos. tras una pandemia mundial y un confinamiento viendo Merlí cada noche, pegada al ser más preciado de mi vida, mi madre, empezó la nueva normalidad, que lejos de ser normal, me ha dado infinidad de momentos conmigo misma, donde he conseguido, por fin, paz con mi peor enemigo, yo. tuve que vivir en mis propias carnes el lado oscuro de la profesión más bonita y de hecho, la mía, el periodismo. Lado oscuro que trajo todo lo contrario a lo que pretendía; trajo apoyo, cariño, y más unión (si cabe) con mi padre. dejando mi inocencia a un lado, he sido consciente de que está de moda carecer de empatía y responsabilidad emocional, la mentira es el hobby de muchos hoy en día, pero no hay mal que por bien no venga, llegó pollito. Mi dependencia hacia mi mejor amigo cada vez es mayor, y aunque esa palabra no tenga una connotación positiva, creo que me da igual, desde hace 10 años es el único salvaguarda que siempre tendré, juego sobre seguro. He vivido una historia rara protagonizada por unos ojos claros que han resultado ser más relevantes de lo que el primer día logré imaginar. Me he recorrido españa de punta a punta solo por un rato, y lo volvería a hacer a pesar de lo poco que me gusta decir adiós cuando no quiero despedirme. He descubierto un libro que además de atraparme en cada capítulo, está abriendo rincones de mí misma que ni yo conocía. He echado de menos Madrid, los cafés y charlas en la encimera de mi querida cocina. He desgastado a mi madre de tanto abrazo, y me he enriquecido todos y cada uno de los días con su risa. He admirado a mi hermana, quien a pesar de estar de vacaciones, nunca deja de aprender. Me enorgullezco mas que nunca de ser hija de mi padre, aunque estos últimos meses no me lo hayan puesto fácil. esto no es ni la mitad, pero cierro etapa y empiezo mi vida de 0, mas te vale seguir viéndome desde ahí arriba tu pitxin