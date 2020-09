El llanto de una madre desconsolada estremece las redes: «Mi hijo con Síndrome de Down cumplió 5 y sólo vino un amigo»

Una madre contó en las redes sociales el duro momento que vivió, su hijo con Síndrome de Down cumplió 5 años por lo que quiso celebrarle una fiesta, sin embargo solo acudió uno de sus compañeros.

La mujer llora desconsolada al pensar lo que sentiría su hijo si entendiera la situación, el vídeo fue compartido en la aplicación TikTok y ha sido visto más de siete millones de veces.

«Normalmente esto sería malo para cualquier niño, pero mi hijo tiene síndrome de Down», explicó la mujer.

«Mi hijo tiene síndrome de Down y cuando supe que él no se dio cuenta de lo que estaba pasando, dolió. ¿Pero qué pasará cuando lo sepa?», se lamentó.

“¿Qué pasará cuando sepa que lo están dejando fuera a posta? ¿Por qué?”

«Esto es devastador para esta pobre mamá. Sean mejores padres «, comentó una persona.

«Este no soy yo ni mi hijo. Tengo una hija con DS (síndrome de Down), pero sentí que más gente necesitaba ver su historia», dijo otra.

El síndrome de Down no es una enfermedad y, por lo tanto, no se trata médicamente. En todo caso, la atención precoz de las distintas complicaciones que pueden surgir mejora significativamente la calidad de vida de estas personas.

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) instituyó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down y desde la fecha propone recordar los derechos de las personas con trísomia 21.