«Batalla de hermanos»: El libro que desvela los secretos más oscuros de la rivalidad entre William y Harry

Para nadie es un secreto que los hermanos llevan enfrentados desde hace mucho tiempo, que por alguna razón la familia real británica no había podido esconder que el príncipe Guillermo y el príncipe Harry tenían una rivalidad ante los medios.

Pero no ha sido hasta ahora que se ha sabido cuál fue el motivo de esta enemistad fraternal.

Apenas dos meses después de la explosiva publicación de «Meghan y Enrique: en libertad», la biografía -supuestamente no autorizada- donde se muestra a los duques de Sussex cuál mártires, sale ahora a la luz Battle of Brothers: William and Harry – The inside story of a famiy in tumult, que firma nada más y nada menos que el historiador real Robert Lacey, quien ha sido asesor de la serie The Crown.

«Batalla de hermanos», es un análisis cuasi forense sobre la relación muerta entre los hijos de la desaparecida y muy querida Lady Di.

Para el marido de Kate Middleton, su hermano se estaba tomando las cosas demasiado rápidas. Por esa razón, tuvo que recurrir a su tío, Earl Spencer (hermano de Diana), para intentar hacerle cambiar de opinión. Un hecho por el que duque de Sussex estalló.

De vez en cuando, el hermano menor de Diana había jugado una especie de padrino honorario para ambos niños en los años transcurridos desde la muerte de su madre, y su tío estuvo de acuerdo con él para ver qué podía hacer.

Además, Lacey ha dejado constancia que en ningún momento Harry culpó a su tío directamente: «Harry comprendió por qué el hermano de Diana quería ayudar. Sin embargo, estaba furioso con su hermano mayor por arrastrar a otros miembros de la familia a la pelea”.

El pasado 31 de marzo, tanto Harry como Meghan dejaron de formar parte de la familia real británica, convirtiéndose así en el centro de todas las miradas. El ‘Megxit’ se había hecho oficial y el matrimonio, junto a su hijo Archie, decidieron comenzar una nueva vida al otro lado del charco, concretamente en Santa Bárbara donde han cumplido su sueño de comprarse una casa.

El controvertido libro será publicado el próximo 15 de octubre. Pero la prensa británica ya ha avanzado que sus más de 400 páginas son «incisivas», «de lectura compulsiva» y «de una profundidad y visión únicas».

Algunos diarios incluso dan un paso más y señalan que se trata de un «análisis forense» que disecciona «en profundidad algo ya muerto».

En su momento, el hijo menor de Diana fue uno de los miembros más populares de la familia real, pero la percepción de los británicos ha cambiado. Y pese a que la guerra se haya centrado en muchas ocasiones en Kate y Meghan, nada más lejos de la realidad.