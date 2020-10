¿Qué le ha pasado al rostro de Corinna Larsen?: «Tiene la ceja derecha totalmente disparada»

La empresaria danesa y amiga entrañable del rey Juan Carlos, pasó del silencio absoluto a conceder entrevistas a los medios de comunicación en el mundo entero.

Durante los encuentros con la prensa y en los eventos, Corinna ha lucido atuendos muy elegantes, los cuales ha acompañado con joyas preciosas. Pero ahora ha sorprendido a todos con su imagen.

Corinna o Cantarina Larsen asegura haber nacido en 1964. Si es así, tendría actualmente 56 años.

Una edad a la que la mayoría de las mujeres lucen espléndidas una vez superados los cambios hormonales propios de esa edad.

Además, la seguridad que otorga la madurez se nota también en su rostro.

No obstante, la ex princesa alemana, en su búsqueda de la imagen perfecta, parece haber abusado de algunos retoques estéticos que, lejos de mejorar su aspecto, han congelado la expresión de su rostro.

¿Qué le ha pasado en su rostro? El que más destaca es el aumento del volumen de los labios. No solo no resulta natural, sino que además se aprecian siliconomas, un efecto secundario de los «fillers» permanentes que se inyectaban hace años y que ya no se utilizan precisamente por ese rechazo del cuerpo hacia las sustancias sintéticas.

La experta en medicina estética de Clínica Menorca, la doctora Beatriz Estébanez, señala que: «Los siliconomas solo se pueden corregir con cirugía», y añade que, por lo que se ve, Corinna «se ha podido inyectar toxina botulínica en el tercio superior del rostro para levantar las cejas, abrir la mirada y borrar todas las arrugas de expresión.

El problema es que hasta el bótox le ha sentado mal, ya que en la última entrevista se aprecia que tiene la ceja derecha totalmente disparada.

También se ha inyectado alguna sustancia de relleno en los pómulos, que puede ser ácido hialurónico, para darles volumen y recuperar los ángulos del triángulo invertido de la juventud.

Es lo que en medicina estética se llama Bioplastia.

La especialista indica que «luce manchas en la piel, como consecuencia de haber abusado de los rayos uva, y la hidratación puede deberse a algún tratamiento a base de vitaminas inyectables».

Pero también la princesa podría haber pasado por quirófano. «Se nota sobre todo por la falta de flacidez en el cuello, ni una arruga característica de su edad, y porque conserva la definición del ángulo mandibular. No obstante, últimamente luce papada, puede ser por un aumento de peso o por que se haya bajado el ácido hialurónico de los pómulos» ha dicho Estébanez.

Asimismo, el doctor Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca, ha indicado que en base a las fotografías, se aprecia ‘rasgos de un lifting‘ y una blefaroplastia que la paciente es posible que mantenga ahora con pinchazos y rellenos.

Con el ‘lifting’ se erradican todas las secuelas del paso de la edad por nuestro rostro, pues reposiciona músculos, piel y grasa facial, con un resultado natural y duradero. Se realiza en quirófano con anestesia local y sedación, es una cirugía ambulatoria y se puede hacer vida normal a las dos semanas.

Por otro lado, la blefaroplastia es la cirugía de los ojos que elimina el exceso de piel en el párpado superior y las bolsas del párpado inferior ha dicho el especialista.