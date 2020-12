Este granjero alquiló por 3 euros una parcela y encontró en ella un diamante de 80.000

Otro que se apunta para siempre a la tesis de que pesa más en la vida un gramo de suerte que una tonelada de esfuerzo y sudor.

Lakhan Yadav, un granjero de 45 años del estado de Madhya Pradesh (India), dio con un diamante de 14,98 quilates en un minúsculo terreno de 100 metros cuadrados que había alquilado poco antes por apenas 3 euros.

Según reporta the Times of India, la gema fue subastada el pasado 5 de diciembre de 2020 por algo más de 6 millones de rupias, unos 80.000 euros.

Yadav no pretendía sino arar la tierra cuando vio el inusual brillo.

Recogió la piedra y, para cerciorarse, se dirigió a la oficina regional del diamante, donde un funcionario verificó sus conjeturas.

Así, de la noche a la mañana, se convirtió en millonario, sin haberlo nunca pensado.

