Paco León lía una muy gorda con un vídeo tan bizarro que hasta Instagram se lo censura

Sabe que ha provocado un incendio colosal y encima disfruta de ello.

A estas alturas de la película nadie va a llevarse una sorpresa por saber cómo se las gasta Paco León en redes sociales.

Irreverente como él solo, borde cuando no le bailan el agua, ahora se ha puesto de uñas por lo que él entiende que ha sido una censura caprichosa de la red social Instagram a un vídeo que él había posteado.

Y Twitter, que es el refugio de la progresía política y artística, le ha servido al actor para comenzar a tarifar contra quienes le han censurado en internet:

Este vídeo de una performance de México verdaderamente inolvidable, ha provocado indignación en mi instagram…. No quiero pensar qué pasará en twitter. pic.twitter.com/aN70upH5bT

Aunque solo sea por instinto de supervivencia los verdaderos artistas no deberían de dar pábulo a estas “cosas”. Pocos podrían vivir sin las ayudas públicas. Si esto acaba siendo subvencionable cualquier mermado, podrá pedir su parte del pastel y no dudes quien pillará más trozo.

Me han quitado el post en instagram 😞 Me parecía interesantísimo el debate que ha provocado sobre los límites del arte y la performance… pero bueno. Voy a postear gatitos que gustan más. pic.twitter.com/dzptETVgJ8

El vídeo subido tanto a Instagram, donde se lo han censurado, como a Twitter es un ejercicio de guarrería suprema. León puede esgrimir, y está en su derecho, de alegar que eso es arte.

Pero evidentemente la parroquia no está por la labor de tragarse esa sarta de cochinadas, de unos tipos y unas tipas reptando por el suelo mientras un láser marca sus partes más impúdicas.

Por ello, por más que a él le indignase, Twitter se lanzó a degüello contra el actor:

Pues yo te lo he denunciado y te voy a bloquear, porque estoy hasta las narices de vuestras cerdadas

Yo soy artista y sé que esto es basura. No malgasté años de educación artística para que vengan un montón de imbeciles a decir que son artistas por hacer algo tan estupido como esto sin substancia aparente. No apela a la estética, carece de mensaje, carece de planificación, etc

