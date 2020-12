La mujer de Rafa Nadal, atacada e insultada por los ‘indepes’ por reivindicar su nombre en español

Ha sido en una ‘inocente’ entrevista concedida por la esposa de Rafa Nadal a la revista Vanity Fair lo que ha provocado un torrente de indignación entre los independentistas catalanes –con el inestimable apoyo de su subsidiada prensa y pseudo-medios voceros afines- y solo por realizar una aclaración sobre su nombre.

Claro, que esto viene ya de largo porque es de sobra conocida por todos la animadversión que los nacionalistas e ‘indepes’ le tienen a Rafa Nadal solo por pasear el nombre, la bandera y el prestigio de España por todo el mundo…

La entonces desconocida acompañante femenina del mejor deportista español de todos los tiempos causaba la curiosidad de la prensa y poco más trascendía de ella más allá de su nombre, “es una joven mallorquina y se llama Xisca”, coincidían los titulares cuando se oficializaba que Nadal tenía novia.

Ahora, ya casada con Rafa, todos la conocemos un poco más pero sorprende una cuestión que hasta ahora no había trascendido y que lo hace gracias a una de las preguntas de la entrevista en la citada revista:

“¿Cómo le gusta que la llamen?”, formulan la pregunta, y la hasta ahora conocida como Xisca aclara su verdadero nombre:

«Tengo muchos nombres. Me llamo María Francisca, pero la gente de mi entorno me dice Mery. La primera vez que se refirieron a mí como Xisca fue en la prensa. Nadie me llama así y es con el que me siento menos identificada».

“Aclarado para siempre. Bautizada en castellano”, protesta un medio digital independentista que se hace eco de la entrevista. Este mismo medio comenta con ironía:

“Mery, Francis, Mari Paca, Xisca, Maria, la de Nadal… tiene muchos nombres posibles y solo a los royals se les traduce al catalán, idioma propio de las Islas Baleares. Por eso Felipe es Felip y Letizia es Letícia. Pasarán los años y Felipe Juan Froilán de Todos los Santos será Froilán. Y María Francisca, para muchos, será Xisca”.

Y hasta le parece mal el titular elegido por la publicación contando a sus lectores «María Francisca Perelló: nos cuenta su labor al frente de la fundación de su marido Rafa Nadal«. Solo les falta poner DOÑA María Francisca Perelló. Dentro de la revista le preguntan cómo se llama. La chica de 32 años acaba con Xisca para siempre, que hace campesino”.

Y claro, algo tan anecdótico como el nombre propio y algo tan normal y humano como que cada cual pueda elegir cómo llamarse, ha provocado un torrente de comentarios en Twitter no solo en contra de Francisca Perelló, también contra Rafa Nadal. Críticas, insultos y descalificaciones provenientes de los de siempre, el intolerante mundo del nacionalismo catalán.