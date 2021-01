Biden manda quitar el botón rojo que usaba Trump en el Despacho Oval para pedir una Coca-Cola

No todo es muro con México, mascarilla contra coronavirus, vuelta de EEUU a algunas organizaciones internacionales de más que dudosa fiabilidad y cambio de sábanas, camas y decoración.

En la Casa Blanca, apenas tomar posesión, el demócrata Joe Biden ha tomado otra decisión ‘trascendental’: mandar quitar del Despacho Oval el botón rojo con el que Donald Trump conseguía una Coca Cola Light ipso facto. Hay que resaltar que ese botón no lo instaló del republicano, si no que ya hacían uso de él otros presidentes anteriores.

Trump consume una media de 12 Coca Colas dietéticas al día. Quién acusó de tener un botón disponible para tal fin fue Tom Newton Dunn, corresponsal político en jefe de Times Radio.

En 2019, cuando él y Tim Shipman –del periódico británico The Sunday Times– entrevistaron a Trump, el entonces mandatario presionó ese botón rojo y un mayordomo «trajo rápidamente una Coca-Cola Light en bandeja de plata», aseguró entonces Dunn en su cuenta de Twitter.

El periodista comparó fotos de Trump y Biden, sentados en el escritorio, para dejar en evidencia la desaparición del botón, que solía estar junto a los teléfonos y cuya existencia salió a la luz en 2017, en un artículo de la agencia AP sobre los primeros 100 días del mandato de Trump.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It’s gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021