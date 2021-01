Guillermo Galeote: muere por coronavirus el exsecretario de finanzas del PSOE del escándalo ‘Filesa’

Guillermo Galeote Jiménez, responsable de finanzas del PSOE hasta su dimisión cuando se le relacionó con el denominado caso Filesa sobre financiación ilegal en el partido, ha muerto a los 79 años en Madrid.

Lo ha ha confirmado su hijo en redes sociales sin explicitar ka causa, aunque todo indica que se ha debido al coronavirus.

Tras conocerse su fallecimiento, el expresidente Felipe González ha trasladado un mensaje de pésame a la familia, que ha agradecido «su mensaje de apoyo».

Galeote fue una figura clave en el PSOE desde la clandestinidad de los últimos años de la dictadura y el congreso de Suresnes en 1974.

Diputado constituyente en las Cortes y formó parte del grupo de jóvenes políticos que refundó el Partido Socialista Obrero Español de la mano de Felipe González.

Médico especialista en Medicina interna, fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE en el XII Congreso celebrado en Toulouse en agosto de 1972 y permaneció en la dirección del partido hasta 1991 desempeñando las Secretarías Propaganda (1976-1979), Prensa y Propaganda (1979-1981), Imagen (1981-1984); Comunicación (1984-1988) y Administración y Finanzas (1988-1991).

Gracias Papá por todo.Descansa en paz.Te queremos pic.twitter.com/WAUSnmZirb — Guillermo Galeote (@hemodin90) January 28, 2021

Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) en 1941, a los dos años se trasladó con su familia a Sevilla, donde estudió el bachillerato y la carrera de Medicina.

En 1960 ingresó en las Juventudes Socialistas de Sevilla, siendo miembro de su Comité Provincial en 1961, y al año siguiente se incorporó al PSOE, en el que representó a la Federación de Sevilla en el Comité Nacional desde 1968 a 1972.

En junio de 1991, siendo responsable de finanzas del partido, tuvo que dimitir salpicado por el caso ‘Filesa’ sobre las irregularidades en la financiación del PSOE relacionadas con las empresas Filesa, Time Export y Malesa, aunque finalmente fue exonerado.

Diputado por Córdoba desde 1977 a 1993, colaboró desde entonces estrechamente con el departamento de Internacional de la Fundación Pablo Iglesias, impartiendo cursos de formación política dirigidos a militantes de partidos políticos de América.

EL CASO FILESA

El 29 mayo de 1991, el diario El Mundo publica informaciones en portada que desvelaban cómo tres sociedades controladas por personas próximas al PSOE -los grupos empresariales Filesa, Malesa y Time Export- habían recibido importantes sumas de dinero de grandes bancos y empresas por tareas de asesoramiento que nunca se llegaron a realizar.

Según la denuncia presentada por el constructor Christian Jiménez, basada en la información del contable Carlos Van Showen, estos pagos se utilizaron posteriormente para la financiación del PSOE.

Comenzó entonces el largo recorrido judicial del caso Filesa, que, entre incidentes, informes y la derrota electoral de los socialistas, envueltos en escándalos de corrupción, en marzo de 1996, llegó finalmente a juicio ante el Tribunal Supremo.

El Supremo sentenció que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se financió irregularmente y fueron condenados ocho de los once acusados en la causa, entre ellos un senador y un ex diputado del PSOE. El Supremo condenó a tres años de prisión al senador José María Sala y a 11 años de cárcel al ex diputado Carlos Navarro.

El lento proceso judicial

La justicia dictó sentencia por boca del Supremo más de seis años después de que el chileno Carlos Van Schowen, un contable financiero, abriese la caja de Pandora al denunciar las prácticas irregulares.

El Supremo determinó finalmente que los socialistas condenados constituyeron en 1987 un conglomerado de sociedades «cuyo fin primordial era la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos originados al PSOE por las campañas electorales».

En el juicio, que duró un mes, declararon como testigos el expresidente del Gobierno Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra. Ambos dijeron que no se ocuparon de la contabilidad del partido y negaron tener constancia de la existencia de Filesa.

Mientras que el fiscal pedía 6 años de cárcel para Sala y 19 para Navarro, el Supremo dictó tres años de prisión para el senador José María Sala y once para el exdiputado Carlos Navarro.

En su sentencia, el tribunal condena, asimismo, a Sala a seis años de inhabilitación y a una multa de 350.000 pesetas (2.300 dólares). Todo ello por los delitos de falsedad en documento mercantil y asociación ilícita.

Navarro queda condenado a los once años de prisión y seis de inhabilitación, además de una multa de casi 260 millones de pesetas (unos 1,7 millones de dólares) por asociación ilícita, dos delitos de falsedad continuada en documento mercantil y un delito contra la Hacienda Pública.

El Tribunal impone a los exresponsables del entramado de Filesa -a través del cual se financió irregularmente al PSOE-, Luis Oliveró y Alberto Flores, sendas penas de diez años de cárcel, seis de inhabilitación y multa de más de 259 millones de pesetas (unos 1,7 millones de dólares) por los mismos delitos que los imputados a Carlos Navarro.

La excoordinadora de finanzas del PSOE Aida Alvarez y Miguel Molledo, consejero delegado de la empresa Distribuidora Express, son condenados a dos años, cuatro meses y un día de prisión y multa de cien mil pesetas (unos 700 dólares) cada uno por falsedad continuada en documento mercantil.

Por último, Juan Antonio Molina Vivas, expresidente de la empresa Enasa, y Eugenio Marín García, exdirector general de Cepsa, son condenados a seis meses de cárcel por apropiación indebida con especial gravedad.