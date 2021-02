La bella Georgina Rodríguez tuvo otro novio antes de Cristiano Ronaldo y era muy corriente

Lo apropiado, lo que aconseja el manual de la pareja feliz, es decir que antes no hubo nadie y que no le has puesto los cuernos ni en pensamientos, pero la vida no es así.

Todos tenemos pasado y algunos bastante ardiente.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, quien este 2 de febrero de 2021 se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol mundial, tuvo un pasado amoroso con uno de los concursantes de la tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’.

Así lo ha desvelado la revista ‘Semana’ en una exclusiva en la que afirma que Georgina mantuvo una relación con un tentador de la edición actual del programa en su juventud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Todo ocurrió cuando ambos estudiaban juntos en un instituto en Jaca, Huesca, etapa en la que, según la revista, llegaron a ser “muy amigos”.

De este modo, el tentador que mantuvo una relación amorosa con Georgina Rodríguez en el pasado es Javi.

En ‘La Isla de las Tentaciones’ ha intentado conquistar a Lara, pareja de Hugo, a quien eligió como su chica favorita.

La revista asegura que ha confirmado esta relación gracias a los testimonios de una persona que vivió esta etapa junto a Georgina y Javi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

CURIOSIDADES DE GEORGINA

Georgina Rodríguez acaba de cumplir 27 años y es pareja de Cristiano Ronaldo desde 2017: