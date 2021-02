Dita von Teese, exesposa de Marilyn Manson, sale en defensa del cantante

La exesposa de Marilyn Manson, Dita Von Teese, salió en defensa del famoso cantante de rock.

Sus palabras llegan tras recientes acusaciones de abuso sexual, racismo, homofobia y transfobia que han rodeado a Marilyn Manson durante los últimos días.

La bailarina de burlesque emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, y explicó que no había dicho nada al respecto porque estaba procesando la información. Además, agradeció a quienes le han preguntado por su salud.

“He estado procesando las noticias que salieron a la luz el lunes acerca de Marilyn Manson. A todos aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad”, comenzó.

Heather Renée Sweet, nombre verdadero de la modelo, agregó que lo que ella vivió con el músico no se parece a lo que las víctimas describieron en sus denuncias públicas. Agregó también que si este fuera el caso, no se habría casado con el cantante.

“Por favor, sepan que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros siete años juntos como pareja. Si lo hubiera hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui [del matrimonio] doce meses después por infidelidad y abuso de drogas”, declaró, sin defender al también actor.