Holly Madison, conejita Playboy, desvela oscuros secretos de la mansión Hugh Hefner: orgías, drogas y sometimiento

Dice el refrán español que ‘no es oro todo lo que reluce’ y en este caso, el de Playboy y la lujosa mansión del ya fallecido Hugh Hefner, se cumple a rajatabla.

Lo que si es cierto, voluntariamente o por obligación, con gusto o si el, lo cierto es que sus ocupantes follaban como ‘conejos’.

La ex conejita Holly Madison, que fue novia del fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, reveló las miserias y abusos que sufrió en el interior de la mansión del fallecido magnate de la industria erótica, en la que aseguró que solo se podía conseguir una habitación si se tenía sexo con él.

En el podcast “Call Her Daddy”, Madison, que ahora tiene 41 años, relató que terminó en la mansión de Beverly Hills porque no encontraba trabajo en Hollywood y algunas de las chicas que ya vivían en la casa, a las que conocía, la invitaron a pasar unos días allí.

A los 20 años Madison accedió a tener sexo con Hefner y así consiguió convertirse en una de las muchas novias del fallecido multimillonario, que en ese entonces tenía 74 años.

La ex modelo contó que, en la primera fiesta en la que participó, Hefner le ofreció Quaaludes, una poderoso sedante al que se refirió como “abridor de muslos”. Aunque ella lo rechazó, dijo que vio al exitoso empresario “repartirla durante años” en sus fiestas.

“Estaba en una situación desesperada y ya había pensado que vivir en la mansión sería una solución a mis problemas”.

“Creo que sentí que si me iba esa noche y no regresaba nunca, me habría sentido usada, masticada y escupida”.