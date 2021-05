Melinda, con más cuernos que un verano: Bill Gates veraneaba todos los años con su exnovia pese a estar casado

El matrimonio no fue un inpedimento para que Bill Gates se marchara de vacaciones todos los años con su exnovia, Ann Winblad.

Ella, una empresaria de software cinco años mayor que él (que tiene ahora mismo 65), estuvo saliendo con el creador de Microsoft hasta, precisamente, el año 1987, en el que Bill conocería a Melinda, con quien se casó y de quien recientemente se ha divorciado en una de las separaciones que más dinero va a mover del mundo (y de la historia).

Aquel año fue decisivo, porque la razón primordial de la ruptura fue que Ann quería casarse y estaba lista para formar una familia, mientras que Bill Gates aseguraba que necesitaba todavía centrarse más tiempo en formar su imperio informático.

A Bill Gates no le quedó más remedio que ponerle como condición a Melinda para estar juntos que debía aceptar que él seguiría viendo a Ann, la llamaría varias veces al mes y, como una tradición que tenían, se irían de vacaciones los dos solos sin ella una vez al año, tal y como han contado medios estadounidenses (People y Daily Mail, entre otros).

Según Fox Business, Bill y Ann pasaban un fin de semana a solas en una gran casa en la costa de Carolina del Norte llamada Castle Sween (que por cierto ahora mismo está disponible a través de Airbnb para los turistas que quieran visitas el Atlántico o tirarse en parapente, como ya ha hecho en alguna ocasión la pareja de amigos).

Esto como tal no era un secreto. O al menos no uno que no hubiese descubierto en 1997 la revista Time: «Gates tiene un acuerdo con su esposa por el que él y Winblad mantienen viva su tradición de irse de vacaciones juntos. Cada primavera, como lo han hecho desde hace más de una década, Gates pasa un largo fin de semana con Ann en una cabaña de playa en Carolina del Norte, donde montan en buggies y pasean por la orilla».