Cosas que debes saber cuándo tienes una cita en España

Tener una cita en España no se trata solamente de saber algunas palabras románticas en español. Cada lugar de mundo tiene sus normas para las citas y conocerlas o no puede hacer una gran diferencia. Aunque salir y ligar es algo común en todas las culturas, cada una de ellas, al igual que las personas, tiene sus cosas características. De tal manera, algo que se podría considerar un gesto común en un lugar puede ser totalmente ofensivo en otro. Por ello, para que no cometas errores y salir airoso de la situación a continuación te explicamos algunas cosas que debes saber cuando tienes una cita en España.

1.- Etiqueta en las citas en España

Las reglas de la etiqueta siempre son importantes, no importa si se conocieron en un sitio de citas rápido o en persona, o si se trata de la primera cita o ya va avanzada la relación. Estas son imprescindibles para causar una buena impresión y no quedar como un maleducado. En España entre estas normas destacan:

No importa quien invita a salir, tanto el hombre como la mujer puede invitar a quien llame su atención. Por otro lado, si se gustan no está mal visto que cualquiera envíe mensajes o muestre atenciones, sin importar el género.

A diferencia de otros lugares la puntualidad no es tan importante e incluso es normal que una persona llegue 30 minutos tarde a una cita. Así que, si tu cita no ha llegado, no te preocupes, te enojes o lo tomes como un desaire, es algo común del país.

Los españoles tienden a estar cerca cuando hablan y a hacer contacto físico, por lo que, si deseas hacerlo, seguramente tu cita no va a verlo de mala manera. Así que, puedes esperar cogidas de mano, abrazos, besos, contacto visual en la velada, tanto hombres como mujeres.

¿Quién paga la cuenta? En España por lo general el hombre es quien paga la comida, aunque existen algunas parejas que prefieren dividir la cuenta. Sin embargo, en las primeras citas y el inicio de la relación es el hombre quien corre con los gastos.

2.- Qué ponerse

Saber cómo vestir en una cita es una de las principales preocupaciones antes de asistir a la misma. En España la forma en que se luce es muy importante, por lo que no debes escatimar en tus rituales de preparación previos a la cita, depílate, aféitate, perfúmate, etc. Por otro lado, respecto a la vestimenta, busca un look que te haga sentir confiado y seguro. Incluir el rojo entre los colores de tu outfit puede ser un buen toque, ya que este significa atracción.

Los españoles son elegantes y cuidan el buen gusto en todo momento, incluso en citas informales. Así que elige ropa que se adapte a tu personalidad y que se adecue al plan sin perder estas características. Los zapatos son un punto importante así que si eres mujer y la ocasión lo amerita los tacones son una buena idea, sin embargo, también puedes optar por unos sneakers bonitos y que estén en buen estado.

La confianza es un aspecto muy importante de las citas en España por lo que, esto es fundamental en cualquier vestimenta, si no te sientes cómodo con la mismo es mejor que cambies de idea y busques uno que te de seguridad y te permita triunfar en tu cita sin problemas.

3.- Con qué sorprender a una española

Si realmente quieres dar una buena impresión y darle una sorpresa a una española la mejor forma de hacerlo es en el plan que tengas para la cita. Estas chicas son aventureras y divertidas, por lo que lo tradicional puede ser que les resulte un poco aburrido. Por ello, intenta salirte del típico plan de la cena o el restaurante y llévalo más allá.

Uno de los mayores places en España es la gastronomía y a estas chicas les encanta comer, por lo que puedes salirte con la tuya y organizar un tour gastronómico, esto de seguro le va a encantar y harán que quede prendada contigo. Por otro lado, por lo general les encanta viajar, así que, si ya hay confianza una escapada de fin de semana puede ser una opción fantástica que te garantiza ganar puntos.

Si aún no hay confianza y se trata de las primeras citas, puedes hacer pequeños gestos que les resulten atractivos como cocinar para ella o comprarle un pequeño detalle para la cita. Tal vez, esto no será una gran sorpresa, pero de seguro le dará una muy buena impresión sobre ti.

4.- Primer movimiento y coqueteo

Algo que debes saber antes de adentrarte en las citas en España es que, todos son muy coquetos, tanto hombre como mujeres. Así que, si alguien llama tu atención, no temas en dar el primer movimiento, esto no será mal visto sin importar si eres hombre o mujer. Por otro lado, el contacto es importante, no te cohíbas de acercarte, tomar la mano de tu cita, tocarle el cabello o decirle halagos. Esto es algo común con lo que los españoles y las españolas se sienten bastante cómodos.

Las personas de España son bastante libres y aventureras, además de que poseen una personalidad caliente. Salir en citas en este país puede ser una experiencia excitante y con los tips que te hemos dado tienes el éxito asegurado.