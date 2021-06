Cristina Pedroche tiene que pedir perdón por sus burlas hirientes contra las personas gordas

Igual que los experimentos se hacen en casa y con gaseosa, las bromas también hay que saber medirlas.

Y si no que se lo digan a Cristina Pedroche.

La colaboradora de ‘Zapeando‘ (laSexta) no fue consciente de hasta qué punto metió la gamba con unos comentarios nada educados hacia las personas que sufren sobrepeso.

Concretamente se hablaba sobre una noticia en Japón relacionada con las personas obesas y a Pedroche y al resto de integrantes del programa de la segunda cadena de Atresmedia no se le ocurrió mejor idea que soltar perlas de este calado:

Ahora puedes alquilar gordos a 15 euros la hora. Están arrasando porque en Japón es raro ver gente obesa ¿y para qué iba alguien a contratar a una persona con sobrepeso? La empresa además te da las ideas. Entre otras es, cuidado con esto, para ponerte a su lado y sentirte mejor contigo mismo. Te ves mejor. Así que si estáis trofollos menos ir a Patry Jordan y más ir a Japón. Eso sí, no vayáis todos a la vez que el avión no despega.

Obviamente, esos comentarios despectivos no gustaron y rápidamente las redes se hicieron eco de ello.

Mara Jiménez, en Instagram, era muy clara y directa contra Cristina Pedroche, resto de colaboradores y laSexta:

Basta. Las personas gordas no somos bufones. No somos carne de chiste, Merecemos un trato digno y que se nos trate con respeto. Esto es lo que laSexta permite en su cadena. Me daría vergüenza cobrar un sueldo por leer un puto CUE.

La presentadora vallecana, viendo el incendio que se había generado, comentó lo siguiente en su Instagram:

Qué importante es ponerse en la piel de los demás para además de respetar, entender.

La vida es un camino de aprendizaje. Cada día intento ser mejor persona, más respetuosa, más tolerante, más feminista. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces tenemos más que desaprender que aprender. Y eso también es un camino largo.

Cada día intento ir más allá, pero aún así me doy cuenta de que todavía me queda muchísimo camino por recorrer. Cosas que pienso que no tienen importancia y después hay gente que me demuestra que sí que la tiene. Por eso pido perdón a cualquier persona que se haya podido sentir ofendida, dañada, dolida por mis actos, mis palabras o mi falta de ellas.

Cada día intento ser mejor y así seguiré, escuchando a todo el mundo y tratando de ponerme en su piel.