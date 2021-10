Kim Kardashian arrasa en Saturday Night Live: de su vídeo sexual hasta los detalles de su divorcio

Kim Kardashian West da un importante salto en su carrera y fue la elegida para ser la presentadora de Saturday Night Live, el legendario show de sketch de Estados Unidos.

En su monólogo inicial, la mediática habló de todo, desde su video sexual, el divorcio con Kanye, hasta el juicio de OJ Simpson, del cual su padre era el abogado.

“Lo sé, me sorprende verme aquí también”, comenzó la apertura del show el sábado por la noche después de que su aparición provocara un ida y vuelta en Twitter entre fanáticos y detractores, ya que muchos no estaban conformes con su elección como presentadora.

“Quiero decir, no he tenido un estreno de película en mucho tiempo”, haciendo referencia al video íntimo que fue filtrado hace varios años por su entonces expareja, Ray J. “Nadie me dijo que se estrenaba. Debe haberse deslizado por la mente de mamá”.

Luego continuó diciendo que parte de la razón por la que estaba en el programa de comedia era para ser tomada en serio como persona en lugar de un símbolo sexual que agregaba deberes de anfitriona que le mostrarían ser “mucho más que una cara bonita”. “Y buen cabello, y gran maquillaje, y grandes tetas y un trasero perfecto”, se burló. Mucho más que la foto que sus hermanas mostraban a sus cirujanos plásticos, agregó.

“Lo único de lo que estoy realmente orgullosa es que nadie podría llamarme una mujer interesada, honestamente, no estoy segura de cómo te conviertes en uno. Así que le pregunté al novio de mi madre, Corey” refiriéndose al novio de Kris Jenner, Corey Gamble.

Vestida con un traje al cuerpo rosa brillante de una tela aterciopelada, Kim recordó cómo fue su padre, el fallecido abogado Robert Kardashian, quien le presentó a la primera persona negra que había conocido.

“¿Quieres apuñalar en la oscuridad quién era?”, dijo con una sonrisa.

Era OJ Simpson, quien fue amigo cercano de su padre, y el cual fue representado por Kardashian como parte del “dream team” (equipo de ensueño) de abogados de la estrella de la NFL caído en desgracia en la década de 1990.

La influencer abordó el sórdido pasado de Simpson. Haberlo conocido “deja una marca”, dijo. “O varios. O ninguno. Todavía no lo sé”, concluyó.

Cabe recordar que el ex jugador en primer momento fue absuelto de dos cargos de asesinato en los que fueron apuñalados fatalmente en 1994 su ex esposa, Nicole Simpson, y Ronald Goldman, amigo de ella. Pero finalmente un jurado de la corte civil lo encontró responsable y le ordenó pagar 33.5 millones de dólares.

Por otro lado habló de cómo su madre eligió que el nombre de todas sus hijas comenzara con K: Khloe, Kourtney, Kylie y Kendall. La mediática dijo que tuvo la suerte de no haber sido llamada ‘Karen’ dado que el nombre tiene connotaciones negativas hoy en día (se le llama así a las mujeres blancas que crean escándalos en las redes sociales discriminando a otras personas).

“No sé cómo vio venir a esa y no a Caitlyn”, en una referencia a su padrastro, Caitlyn Jenner, quien fue anteriormente Bruce Jenner.

Además agregó, “Estoy aquí para anunciar que me postulo… Estoy bromeando”, sonrió. “No podemos tener tres políticos fracasados en una familia”, dijo Kim entre risas, haciendo referencia a las candidaturas de su ex esposo Kanye West y su padrastro Caitlyn Jenner.

Por último habló de la cantidad de seguidores que tiene en redes sociales.

“Estoy acostumbrada a que mis 360 millones de seguidores vean cada uno de mis movimientos”, dijo. “¿Cuántos miran SNL? 10 millones. Esta noche es una noche íntima y fría para mí”, haciendo referencia a las bajas cifras de audiencia del programa.