WhatsApps, calientes: el escandaloso ‘trío’ amoroso entre Bertín Osborne, Fabiola e Isabel Gemio

Lo cuenta el portal de Bekia y lo recogemos en Periodista Digital: Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, e Isabel Gemio protagonizaron un desagradable enfrentamiento en las redes sociales, publicando la venezolana los mensajes de WhatsApp que se habría intercambiado con la periodista. Fabiola terminó explotando y desahogándose con sus seguidores después de leer el polémico titular que publicó la periodista

Tras la entrevista que Isabel Gemio realizó a Fabiola, la periodista hizo unas declaraciones que no gustaron para nada a la venezolana: «Fabiola está guapísima, creo que puede estar enamorada de nuevo». «¿De toda la entrevista este es el titular? ¿Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho? Lo siento Isabel pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad», comentó la venezolana muy cabreada a través de sus redes sociales, explica la citada publicación.

Además, incide en que Fabiola Martínez explicó a sus seguidores que sentía muy defraudada con la periodista y aprovechó para criticar la labor de algunos profesionales de los medios de comunicación: «¿Esto es periodismo o chismorreo?». La ex del cantante no dudó ni un segundo en publicar los mensajes y audios que se intercambió con Isabel Gemio en su cuenta de Instagram.

Bekia explica que en dichos mensajes la periodista se disculpaba, mientras echaba balones fuera y culpaba a los medios que la entrevistaron, alegando que fueron ellos los que tergiversaron sus palabras: «Yo dije que estabas guapísima, radiante, con la belleza propia de cuando estás enamorada, si en algo te he perjudicado lo lamento». A través de estos mensajes la periodista intentó reconciliarse con Fabiola, al igual que explicó que todo había sido un «malentendido».

Y concluye la información recordando que la polémica de Isabel Gemio y Fabiola Martínez tuvo lugar después de que la revista Semana publicase una noticia en la que Bertín Osborne se le relacionaba con una mujer llamada Chábeli Navarro. Una chica, de 34 años, que habría participado en varios programas de Telecinco como ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ y habría mantenido una relación amorosa con el DJ Kiko Rivera.

El presentador de Mi casa es la tuya salió rápidamente a desmentir dichos rumores: «La he visto una vez en mi vida y eso fue hace dos o tres meses. Después nunca más».