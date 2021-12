Bertín Osborne se pronuncia sobre la información que le vincula a offshores y asegura que emprenderá medidas legales

Bertín Osborne vuelve a ser protagonista de titulares, aunque en esta ocasión no es por un asunto de su vida amorosa.

Según la información publicada por ‘El Confidencial’, el artista habría utilizado un entramado societario en paraísos fiscales para evadir impuestos entre los años 2000 y 2006, fijando su residencia en Luxemburgo para evitar hacer frente a sus obligaciones con la Agencia Tributaria.

Poco después el presentador se ha pronunciado a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde ya ha advertido que no dudará en tomar medidas legales contra todo aquel que diga falsedades sobre su persona.

Bertín ha explicado y ha asegurado que:

«Estoy aquí porque quiero aclararos una información que ha salido en estos últimos días de un tema mío con Hacienda. Quiero dejar bien claro que estos son hechos que se juzgaron hace 25 años. Liquidé absolutamente hasta el último céntimo que me impusieron de multa y estoy en paz con Hacienda y con la sociedad. Quiero advertir a todos aquellos que tergiversan la realidad, que no explican la cosa como de verdad fue, que estoy al día en todo, que voy a utilizar las armas legales que me asisten para defender un poco la verdad»