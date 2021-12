Ivonne Reyes, arropada por su hijo Alejandro, responde a las acusaciones de Pepe Navarro

En el centro del huracán mediático y concentrada en su nueva faceta profesional de coach emocional, Ivonne Reyes ha presentado su charla ‘Tu puesta en escena’ en un céntrico hotel madrileño y lo ha hecho de manera sonriente, aparentemente tranquila y arropada por Alejandro, el que es su principal apoyo en estos momentos:

Estoy muy bien, muy contenta y excitada. Este proyecto es algo muy serio para mí. No hagamos un espectáculo. Está todo dicho.

La polémica que envuelve a la modelo se desataba tras la reaparición mediática de Pepe Navarro declarando que Alejandro no es su hijo biológico en ‘Sálvame Deluxe’.

Desde entonces, el que fuera presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ ha declarado en diferentes programas que su ex-pareja es una mentirosa que debería decirle a Alejandro quién es su verdadero padre e insistiendo en por qué Ivonne se niega a realizar las pruebas genéticas que permitan salir de dudas.

En declaraciones al programa Sálvame al salir de una peluquería en la capital, la modelo añadía que:

Luciendo un elegante diseño negro, Ivonne llegaba a su conferencia aclarando que «todo está perfecto y mi hijo Alejandro está muy bien arropado y yo estoy bien».

Ivonne Reyes evitaba cualquier pregunta relacionadas con Pepe invitando a la prensa a su próxima charla como coach y explicando de qué trata ‘Tu puesta en escena’:

«Tengo que ensayar que no he ensayado todavía, es la comunicación a través de la seducción, os va a gustar. Y no voy a hablar nada más sino de la conferencia de hoy«.