El ‘zapateado’ de Rafael Amargo tras ser señalado como líder de una organización criminal

Ya puede ponerse a zapatear porque la Justicia le tiene acorralado

Casi un año después de la detención de Rafael Amargo, acusado de pertenencia a organización criminal y presunto delito de tráfico de sustancias, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha concluido que existen indicios suficientes para acusarlo de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Las autoridades judiciales apuntan que el artista sería el cabecilla de la trama porque su vivienda en el centro de Madrid sería el centro de operaciones para la venta de estupefacientes.

Un golpe fuerte para Rafael Amargo que no muestra mucha preocupación por las conclusiones del juez instructor de su caso y, las cuales, podrían complicar su futuro legal.

El bailarín ha afirmado en sus primeras declaraciones al respecto que:

Es la primera noticia que tengo. Voy a enterarme bien con mi abogado de lo que es y ya os diré lo que tenga que deciros. Yo me he enterado por una alerta de la prensa que me ha salido. Ahora voy a hablar con ellos. Gracias a Dios estoy bien y estoy tranquilo, pero claro, aquí hay mucha mala leche y mucha…