Carlos Lozano sobre la guerra de Pepe Navarro e Ivonne Reyes: «Alejandro tendrá que decidir lo que quiere saber o no»

Carlos Lozano, el amigo de Pepe Navarro e Ivonne Reyes, ha hablado sobre la guerra mediática y judicial que envuelve al presentador y la modelo desde hace casi 20 años.

Incapaz de posicionarse a favor de un bando u otro, Carlos Lozano comentaba:

«Conozco mucho a Ivonne. Es amiga mía y Pepe también. Tengo un dilema ahí«.

Y también ha apuntado que será Alejandro quien termine resolviendo esta disputa:

«Al final este caso lo va a solucionar Alejandro que es el que tendrá que decidir lo que quiere saber o no saber. No puedo creerme a Ivonne o a Pepe, es un tema muy delicado y al final el niño tomará la decisión de decir, adelante. Hay dos cosas claras, no creo que Ivonne se arriesgará a decir quiero pruebas de paternidad sin tenerlo claro. Si tu pides prueba y no lo tienes claro, has quedado fatal con todo el mundo. Si ella pide pruebas será por algo. Imagínate que Pepe dice sí, me hago la prueba».

Carlos ha asegurado que comprende tanto a Ivonne como a Pepe:

«Su versión la entiendo, a él le daba miedo al principio y al final lo quiere hacer*. Total, como la justicia no lo va a reabrir el caso al no ser que quiera Alejandro, será él el que lo decida y si él no quiere saberlo, se quedará como está».

Soltero y sin compromiso, el presentador ha afirmado que en el amor:

«He tenido muy mala suerte. Ahora, no soy de los que va buscando el amor. Encontraré a alguien si me gusta y si no estaré solo que me lo paso muy bien».

Tras su descanso temporal de los medios, el presentador considera que es el momento de volver a ellos.