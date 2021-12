Chabeli Navarro explota y habla sobre su affaire con Bertín Osborne

Chabeli Navarro ha explotado.

La presión madiática de estos últimos días desde que se hizo público su affaire con Bertín Osborne, ha provocado que la sevillana se haya roto en redes sociales, donde el pasado 1 de diciembre de 2021 compartía un vídeo preocupante.

Rota y llorando, Chabeli afirmaba que había sufrido «un ataque de ansiedad»:

«Estoy nerviosa. No sabéis los meses que llevo, cada vez me van pasando cosas nuevas y encima no puedo hablar ni contar nada, pero lo estoy pasando muy mal. No es justo todo lo que me está pasando y tengo una impotencia increíble».

Aparentemente más relajada, Chabeli reaparecía ayer 2 de diciembre de 2021 asegurando que ya se encuentra mejor pero que:

Finalmente, también ha señalado que lleva meses atravesando un mal momento y ha cargado contra Bertín Osborne indirectamente:

«Llevo meses malos. No puedo decir el por qué, no puedo decir nada, lo que pasa es que ya una se cansa. Estoy mal y las personas que saben que estoy mal lo saben y no hacen tampoco nada al respecto. Él me negó en su momento, después si se dijo que me conocía, después fue cambiando las versiones. No voy a hablar mal de él nunca porque no puedo decir nada malo de él. Yo a él le tengo mucho cariño, lo que sí puedo decir es que lo estoy pasando muy mal y ojalá algún día se pueda saber todo«.