Omar Montes rompe su silencio tras ser amenazado de muerte por unos presos

Clarito y muy directo.

Omar Montes reapareció por todo lo alto en la inauguración de la temporada ‘Vodafone You Music Shows’, con un esperadísimo concierto en la mítica sala ‘La Riviera’ de la capital.

El artista se ha convertido en noticia por los insultos y amenazas de muerte que ha recibido a través de TikTok por parte de unos presos de la cárcel de Villena (Alicante)

Pletórico con su concierto en ‘casa’ y por el cariño que siempre recibe de sus incondicionales – que abarrotaron ‘La Riviera’, Omar ha hablado por primera vez de las amenazas de muerte que ha sufrido recientemente:

Me enteré porque me llama mi abuela y me dice, igual tienes jaleo, hay unos tíos locos que te quieren matar, qué voy a hacer. Mi familia no está preocupada porque ya me conocen.

Negando ningún tipo de relación con los presos o con Villena, el artista apunta que «si me están amenazando es porque no me conocen bien».

«Si me conocieran bien no me amenazarían, un ser de luz como yo al que todo el mundo quiere, una persona no puede querer amenazarme ni insultarme ni nada, a una persona como yo te apetece abrazarla y decirle cosas bonitas. Qué clase de tío despreciable tiene que ser un tío para meterse conmigo cuando yo soy tan majete», se pregunta Omar, con ese sentido del humor tan peculiar.

Su madre y sus abuelos han apoyado al artista en su regreso a los escenarios, sin dejar de bailar en ningún momento. La familia se ha intentado mantener en segundo plano intentando quitar hierro, asegundo aunque preocupados el asunto ya está siendo investigado por la policía.

Rodolfo el abuelo de Omar y uno de sus mayores fans comentaba, «Lo colgaron en la red pero están investigando y nosotros no sabemos», confesando que están tranquilos pese a las amenazas y, sobre todo, «orgullosísimos» de todo lo que ha conseguido su nieto.

Mari Ángeles, su madre, ha preferido mantener la cautela y, a pesar de hablar de la meteórica carrera de Omar y desvelar que le ve cantando con Madonna «porque es maravilloso, ya ha llegado muy lejos y va a más», evitando hablar de las amenazas de muerte porque «estamos en el concierto, hemos venido a divertirnos y quiero estar contenta y feliz».