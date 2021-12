Julio José Iglesias ‘canta’ de lo lindo sobre Tamara Falcó y su exmujer

Simpático, natural y cercano como siempre, el hijo de Isabel Preysler ha hablado sobre cómo se encuentra después de su ruptura matrimonial con Charisse Verhaert, 16 años de amor que llegaban a su fin a principios de 2021.

También ha hablado de sus proyectos profesionales, de su carrera artística, admitiendo ante los micrófonos:

«Me ha hecho mucha ilusión volver después de tanto tiempo y después de lo que hemos pasado, de todos estos momentos difíciles para todo el mundo. Ha sido complicado por no poder viajar, por no poder a mi familia, por no poder estar encima de un escenario. Lo único que veo que me ha servido a mí la pandemia es para hacer un disco maravilloso, pero el resto ha sido un martirio».

Tampoco ha dudado en pronunciarse sobre el éxito profesional y personal que rodea a su querida hermana Tamara Falcó. Respecto a los rumores de boda entre la marquesa de Griñón e Iñigo Onieva decía lo siguiente:

«Sigo a Tamara y veo que le va de maravilla, que está arrasando, la gente la quiere muchísimo. Es una chica maravillosa y me encanta que la gente la conozca y vea lo maravillosa que es. Está encantada y tiene mucho arte. Ella está feliz con su novio y eso me parece fantástico que esté feliz. Yo creo que lo de casarse no pasa nada. Uno se puede casar, no pasa nada pero obviamente no es casarse por casarse el día que te cases tienes que pensar que es para siempre«.

Aunque hace solo un mes que se ha oficializado la ruptura de Julio José Iglesias con Charisse Verhaert, la pareja llevaba más de un año separada pero nunca han dejado de mantener el contacto así como el cariño:

«Nos hemos llevado un año y medio separados, pero oficialmente hace un mes. Decidimos divorciarnos en plan amigable, en plan familia, nos queremos y hablamos. Mi mujer viene a Estados Unidos y se puede quedar conmigo en casa y no hay ningún problema de nada. Al revés. Tenemos una relación maravillosa. De todas maneras no te creas que no ha sido un momento triste en mi vida porque una separación no es algo bonito. Sobre todo después de 17 años juntos, es mucho tiempo».

A pesar de que aún no sabe con quién y dónde -si en Estados Unidos o España- pasará la Navidad, el primogénito de Julio Iglesias ha confesado sus deseos para 2022. Entre ellos que acabe la pandemia pero, sobre todo, que haya salud: