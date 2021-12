Carmen Borrego vuelve al redil familiar: «Enfadarse no significa dejarse de querer y haber tenido un enfado no significa que no quiera a mi hermana»

Emocionada y sincera, Carmen Borrego ha silenciado todos los rumores que han estado cuestionando la relación con su hermana Terelu Campos en estos últimos meses de 2021.

La colaboradora de ‘Sálvame’ (Telecinco) ha confesado que pasará la Navidad con su madre, su hermana y su sobrina, Alejandra Rubio.

A pesar de la tensión que ha vivido el clan de las Campos, dejando al margen a su madre, María Teresa Campos, en los platós de televisión, parece ser que ambas hermanas han enterrado el hacha de guerra, al menos por el momento.

Carmen Borrego afirmaba muy emocionada ante los micrófonos:

«Enfadarse no significa dejarse de querer y el haber tenido un enfado no significa que no quiera a mi hermana. Es importantísima en mi vida, más de lo que ella se piensa y jamás desaparecerá de mi vida».