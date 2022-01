Anabel Pantoja empieza con el pie izquierdo el 2022: en urgencias y con collarín

Anabel Pantoja recibe al 2022 de la peor manera posible.

Tras unas navidades diferentes y envidiables en Canarias con su marido, Omar Sánchez. La colaboradora de televisión ha desvelado, a través de varios ‘stories’ que ha compartido en Instagram, que ha tenido que ir a urgencias, donde le han puesto un collarín.

Visiblemente dolorida, la sobrina de Isabel Pantoja ha aclarado que no ha tenido ningún accidente de tráfico y que la razón que la ha llevado al hospital ha sido un dolor insoportable de cuello por el que por poco se «cae por las escaleras» esta mañana del 5 de enero de 2022.

Aunque la tortícolis no es la primera vez que fastidia a la ‘influencer’, sí es una de las veces que más dolor le está produciendo, tal y como ella reconoce:

«Llevo dos noches durmiendo fatal, nunca me ha pasado esto. He dormido fatal estas dos noches y esta última ha sido lo peor porque me he quedado dormida con dos almohadas y me he despertado que casi me caigo».